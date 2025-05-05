Собянин рассказал Путину о восстановлении 2,3 тыс. зданий и сооружений в ЛНР и ДНР

Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. В ходе беседы господин Собянин сообщил, что в 2022–2024 годах в «городах-побратимах» Луганске и Донецке удалось восстановить почти 2,3 тыс. зданий и сооружений, почти 2 млн кв. м дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Также Москва помогла отремонтировать и восстановить в административных центрах ЛНР и ДНР более 1 тыс. инженерных сетей. По 1,4 тыс. адресов заменены окна и восстановлена кровля, поврежденные при обстрелах ВСУ.

«На этот год тоже продолжаем активную программу. Если мы предыдущие годы в основном занимались инженерной инфраструктурой, то сейчас начали переходить уже к благоустройству общественных пространств — парков, дорог, улиц. Это уже не только инженерная инфраструктура, инфраструктура для жизни, для общественных пространств»,— рассказал главе государства Сергей Собянин.

В частности, удалось благоустроить 156 га общественных пространств, включая центральные улицы — Оборонную и Советскую в Луганске, проспект Ильича в Донецке. В текущем году планируется привести в порядок 191 здание, 35,5 км инженерных сетей, почти 652 тыс. кв. м дорог и свыше 21 га общественных пространств.

Подробнее о встрече Собянина и Путина — в материале «Ъ».