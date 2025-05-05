Столицу обеспечивает IT-индустрия

Российская столица стала вторым мегаполисом в мире по объему внутреннего регионального продукта (ВРП), уступив Нью-Йорку, но оставив позади Шанхай, Токио и Пекин. Для Москвы этот показатель еще в 2023 году составил $1,39 трлн, сообщил 5 мая на рабочей встрече с президентом РФ мэр Сергей Собянин. Городская экономика растет в том числе за счет инвестиций в основной капитал, объем которых за 2019–2024 годы превысил 8 трлн руб. Заметную часть этих вложений обеспечила в том числе IT-индустрия, ставшая в последнее время одним из драйверов роста московского бизнеса и заметным плательщиком налогов в столичную казну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Михаил Метцель / пресс-служба президента РФ

Москва, чей объем ВРП в 2023 году составил $1,39 трлн по паритету покупательской способности, заняла вторую строчку в списке мегаполисов мира по этому показателю, доложил 5 мая мэр российской столицы Сергей Собянин президенту Владимиру Путину на рабочей встрече. Первое место у Нью-Йорка с объемом ВРП $1,54 трлн, а уступили Москве Шанхай ($1,29 трлн), Токио ($1,28 трлн) и Пекин ($1,2 трлн).

Еще в 2020 году по объему ВРП Москва занимала пятое место среди мировых мегаполисов. По итогам 2024 года этот показатель по сравнению с 2018 годом увеличился на 26,9%, а доля Москвы в общероссийской экономике достигла 21%.

Без серьезных инвестиций экономика Москвы, очевидно, не росла бы такими темпами, подчеркнул Сергей Собянин.

По его словам, в 2019–2024 годах вложения в основной капитал увеличились практически вдвое, до 8,1 трлн руб., в том числе на 4,4% год к году по итогам 2024 года. На столицу пришлось свыше 20% от общего объема российских инвестиций, особо подчеркнул мэр и добавил, что «из этой колоссальной суммы правительство Москвы вложило 0,8 трлн руб.». Эти средства пошли в прошлом году на строительство жилья, метро, школ, больниц, спортивных комплексов и других объектов.

Драйвером роста городской экономики — а это не только инвестиции в основной капитал, но и создание новых компаний, а значит новых рабочих мест — стала IT-индустрия. По данным мэра, с 2019 по 2024 год оборот этого сектора увеличился на 316%, сегмент высокотехнологического производства, включая выпуск компьютеров, электроники и оптики,— на 221%. Ряд этих компаний работает в специализированных московских технопарках, например, «Калибр-Техно» и «Семеновская», что позволяет им, как резидентам таких площадок, получать некоторые льготы, в том числе налоговые.

IT-индустрия, получившая в Москве в определенной степени вынужденный толчок после введения США и ЕС в 2022 году санкций в отношений технологического сектора России, обеспечивает серьезные бюджетные поступления. Ранее столичный департамент финансов сообщал, что по итогам 2024 года индустрия вошла в тройку лидеров по платежам в столичную казну.

В прошлом году с компаний отрасли было собрано 363 млрд руб., что на 35% больше год к году.

Традиционно на первом месте — кредитно-финансовый сектор (836,9 млрд руб., или 18% от общих доходов города за 2024 год), на втором — ритейл (689,2 млрд руб., или 13%).

В финансовом департаменте столицы рост доли IT-сектора связывают как активным замещением ушедших с рынка иностранных игроков, так и увеличивающимся спросом на цифровые решения со стороны различных отраслей. Для IT-компаний, зарегистрированных в Москве, столица стала и основным рынком сбыта. Сейчас в городе активно развиваются различные сервисы, а также используются новые технологии, например, в развитии транспортной инфраструктуры, здравоохранения, сферы услуг, сообщил мэр Владимиру Путину.

Рост московской экономики, в том числе за счет IT-индустрии, вписывается в общероссийскую конъюнктуру. По итогам 2024 года инвестиции в эту отрасль в целом по стране выросли на 36% год к году, отмечает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, IT-индустрия наряду с производством химической продукции и нефтегазовым сектором, где инвестиции за тот же период увеличились на 42% и 23% соответственно, продемонстрировала рост капиталовложений. Согласно прогнозам «Эксперт РА», в 2025 году, когда инициированные США тарифные войны так или иначе окажут влияние на российскую экономику, локальная IT-отрасль, включая ее московский сегмент, может показать свою устойчивость.

Халиль Аминов