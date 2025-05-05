Акции Berkshire Hathaway упали на 3,6% из-за сомнений в кандидатуре Абеля

Акции американской компании Berkshire Hathaway упали на 3,6%, следует из данных Нью-Йоркской фондовой биржи. Это произошло после того, как основатель и бессменный гендиректор инвестхолдинга Уоррен Баффетт заявил о своем уходе со своего поста. 94-летний бизнесмен занимал должность в течение 60 лет.

Акции компании стремительно начали падать сразу перед открытием торгов сегодня, 5 мая. О своем уходе Уоррен Баффетт заявил вчера, 4 мая, при этом в Berkshire Hathaway уточнили, что он останется председателем совета директоров. Должность гендиректора займет вице-председатель компании Грег Абель. Однако акционеры сомневаются, что он будет вести дела так же успешно, как господин Баффетт.

Berkshire Hathaway владеет дочерними компаниями в сфере страхования, железных дорог, коммунальных услуг, производства, розничной торговли и строительства жилья. Наиболее важной является деятельность инвестхолдинга в сфере страхования. За прошлый год акции компании выросли примерно на 33%, общая стоимость превысила $1 трлн ($1,16 трлн). Эту отметку в мире преодолели еще лишь семь компаний. Шесть из них американские: Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ). И одна в Саудовской Аравии — нефтегазовая компания Saudi Aramco.

Подробнее о реакции на уход из компании Уоррена Баффетта — в обзоре иностранной прессы от «Ъ».

Екатерина Отрашкевич