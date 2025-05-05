Уоррен Баффетт останется председателем совета директоров Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway сообщил, что Уоррен Баффет, объявивший на днях о своем уходе с поста гендиректора инвестхолдинга, сохранит должность председателя совета директоров.
Уоррен Баффет
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Кроме того, в ходе сегодняшнего собрания акционеров было единогласно одобрено назначение Грега Абеля на пост следующего генерального директора и президента холдинга. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2026 года.
Уоррен Баффетт объявил о намерении покинуть пост главы Berkshire Hathaway 3 мая. Тогда же он предложил кандидатуру Грега Абеля в качестве своего преемника.
Господин Баффетт основал Berkshire Hathaway в 1965 году и все эти годы оставался бессменным генеральным директором компании.
Акции инвестхолдинга сегодня на премаркете падают на 3% из-за опасений инвесторов, что будущий глава Berkshire не справится с управлением компании так же хорошо, как ее основатель.
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