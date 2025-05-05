Уоррен Баффетт останется председателем совета директоров Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway сообщил, что Уоррен Баффет, объявивший на днях о своем уходе с поста гендиректора инвестхолдинга, сохранит должность председателя совета директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уоррен Баффет

Фото: Brendan McDermid / Reuters Уоррен Баффет

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Кроме того, в ходе сегодняшнего собрания акционеров было единогласно одобрено назначение Грега Абеля на пост следующего генерального директора и президента холдинга. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2026 года.

Уоррен Баффетт объявил о намерении покинуть пост главы Berkshire Hathaway 3 мая. Тогда же он предложил кандидатуру Грега Абеля в качестве своего преемника.

Господин Баффетт основал Berkshire Hathaway в 1965 году и все эти годы оставался бессменным генеральным директором компании.

Акции инвестхолдинга сегодня на премаркете падают на 3% из-за опасений инвесторов, что будущий глава Berkshire не справится с управлением компании так же хорошо, как ее основатель.

Кирилл Сарханянц