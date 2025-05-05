«Значимость такого типа жилья на сочинском рынке только растет»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о рекордном объеме недвижимости, сочетающей в себе функции квартиры и гостиничного номера на черноморском побережье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Сервисная недвижимость — довольно новый формат для российского рынка. В Москве он не получил широкого распространения. Но популярен в Санкт-Петербурге и Сочи. В основном это апартаменты.

Значимость сервисных апартаментов на сочинском рынке только растет. Пять лет назад лишь треть предложения была сформирована комплексами с апартаментами, а теперь их доля не менее чем две трети. Специалисты Urban посчитали, в 2024 году в Сочи введено в эксплуатацию почти в 5,5 раз больше апартаментов, чем пять лет назад. И сейчас в экспозиции представлено 4,4 тыс. вариантов, их совокупная площадь около 14 тыс. кв. м. Все они находятся на различных стадиях готовности.

«Активное пополнение сектора сервисных апартаментов — понятное продолжение заметного скачка в развитии Сочи. За пять лет туристический поток вырос на 60%, с 5 млн до 8 млн человек. А интерес к Сочи и федеральной территории «Сириус» есть как у российских, так и иностранных клиентов и инвесторов», — отмечают эксперты Mantera Group.

Но все же, несмотря на рекордный объем ввода апартаментов, в том числе и сервисных, в Сочи все еще фиксируется дефицит качественного предложения данного формата — емкость рынка заполнена не более чем на 30%. В соседних черноморских локациях с еще более медленными темпами сдачи в эксплуатацию также сформирован отложенный спрос. В целом на черноморском побережье за границами Большого Сочи выведено в реализацию 32 крупных проекта, в которых более 6,5 тыс. лотов. Это вдвое превышает показатели прироста нового предложения в самом Сочи.