ЕС обеспокоен из-за плана Израиля занять весь сектор Газа

Евросоюз обеспокоен планами Израиля по расширению военной операции в секторе Газа, но не комментирует возможнсть оказать давление на израильские власти. Об этом заявил представитель европейской внешнеполитической службы Анвар аль-Ануни.

«Евросоюз обеспокоен планируемым расширением военной операции в секторе Газа, это принесет еще больше жертв и страданий палестинскому населению. Мы призываем Израиль проявить сдержанность»,— сказал Анвар аль-Ануни журналистам (цитата по AFP) . На вопрос о возможных санкциях против Израиля он ответил, что пока не может сказать о каких-то «мерах принуждения» со стороны Евросоюза.

Сегодня, 5 мая, военно-политический кабинет Израиля одобрил план расширения военных операций в секторе Газа, который подразумевает захват всего палестинского анклава. План среди прочего предполагает перемещение палестинцев и массированные удары по «Хамасу». Представитель правительства еврейского государства Давид Менсер уточнил, что план предполагает «расширение и удержание территорий», но не оккупацию.

Подробнее о ситуации в Газе — в материале «Ъ» «Войну в Газе ограничили дедлайном».

Лусине Баласян