Международные резервы России снизились за неделю до $677,8 млрд

Российские международные резервы упали за неделю на $3,5 млрд — до $677,8 млрд, свидетельствуют данные ЦБ на 25 апреля. Согласно оценке регулятора на 18 апреля, показатель достиг исторического максимума в $681,3 млрд.

Нынешнее снижение международных резервов составило 0,5%. В ЦБ пояснили, что динамика связана с отрицательной переоценкой. В апреле прошлого года объем резервов был $590,3 млрд.

Подробности — в материале «Ъ» «И все то золото заблестит».