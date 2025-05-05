МИД Армении анонсировал визит Лаврова в Ереван

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ближайшее время посетит с визитом Армению. Об этом в понедельник сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

«Визит запланирован в ближайшее время, конкретную дату мы пока не называем для публикации, сообщим ближе к визиту»,— сказала представитель МИДа Armenpress.

На встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Москве в январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что 2024 год был непростым для отношений между странами, но российская сторона заинтересована в укреплении сотрудничества. В марте господин Мирзоян заявил, что Ереван продолжает партнерские отношения с Москвой, но заинтересован в сотрудничестве и с другими странами. В частности, армянский парламент во втором чтении принял законопроект о начале процесса вступления страны в ЕС.

Армянская газета «Грапарак» сообщала, что «на фоне последних геополитических изменений» Никол Пашинян поручил ведомствам восстановить связи с Россией и «активно участвовать в совместных мероприятиях».

Анастасия Домбицкая