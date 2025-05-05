В новый пермский зоопарк перевезли тропических птиц

В Перми в новый зоопарк перевезено более девяти видов тропических птиц. Как сообщила в своем официальном telegram-канале министр культуры Прикамья Алла Платонова, двурогие калао, желтохохлые какаду, попугаи жако, ара, амазоны и другие особи будут жить в комплексе «Африканская саванна», который предназначен для содержания теплолюбивых животных. Среди прибывших есть виды, занесенные в Красную книгу. «Так как зоопарк продолжает пополнять свою коллекцию — в списке уже 13 новых видов животных, не представленных у нас ранее», — подчеркнула госпожа Платонова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: telegram-канал Аллы Платоновой

фото: telegram-канал Аллы Платоновой



Весной 2023 года сообщалось, что в новый зоопарк было перевезено около 300 животных контактной группы, включая альпаку, лошадей, коз, яка, белоплечих орланов и королевских грифов. Планируется, что перевозка хищников завершится к лету 2025-го.

Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб. В начале года также сообщалось, что ветеринарная лечебница в санитарно-карантинном блоке нового комплекса пермского зоопарка получила лицензию на работу. Кроме этого, были введены в эксплуатацию 16 объектов, включая львятник, павильоны для медведей, волков, оленей.