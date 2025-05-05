СВР: Европа и Украина пытаются омрачить празднование юбилея Победы

В Службе внешней разведки (СВР) РФ считают, что планы лидеров некоторых европейских государств посетить Киев 9 мая могут существенно сказаться на имидже этих стран. А запрет для послов РФ и Белоруссии на посещение памятных мероприятий в ФРГ служба назвала реваншистским подходом к 80-летию Победы, следует из публикации пресс-бюро.

«Весьма лицемерно звучат призывы Эмманюэля Макрона к новому "Крестовому походу" против России. И уж совсем портит реноме президента Франции, обвиняющего Москву в аннексии земель Украины, недавний скандал с послом Франции в Нидерландах, с которым глава Палаты представителей этой страны обсуждал вопрос возможного раздела Бельгии»,— сказано в сообщении СВР.

В службе назвали циничными предостережения главы евродипломатии Каи Каллас членов Евросоюза и кандитатов на вступление. 14 апреля она заявила, что страны, которые посетят Москву 9 мая, ждут «последствия». Конкретные последствия Кая Каллас не назвала. Среди членов ЕС парад посетят премьер-министры Словакии и Сербии (кандидат на вступление) Роберт Фицо и Александр Вучич.

Подробнее — в материале «Перетягивание парада».

Екатерина Отрашкевич