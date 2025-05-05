Иран пригрозил США и Израилю ответным ударом в случае атаки

При нападении американцев или израильтян на Иран Тегеран будет рассматривать американские базы в странах региона как законные цели для нанесения ответного удара. Об этом заявил иранский министр обороны Азиз Насирзаде.

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«Если война будет начата США или сионистским режимом, Иран, когда сочтет это необходимым, нанесет удар по их базам, силам и интересам, где бы они ни находились»,— предупредил министр обороны (цитата по Tasnim).

«Исламская Республика Иран располагает большими запасами (вооружений.— "Ъ") в своих ракетных центрах,— предупредил он.— В случае навязывания войны (Ирану.— "Ъ"), она без колебаний и раздумий применит его против целей в регионе». Господин Насирзаде подчеркнул, что Министерство обороны постоянно совершенствует возможности наземных, воздушных и военно-морских сил Ирана.

Заявления иранской стороны последовали за предупреждением премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об ответе на воскресную ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гуриона со стороны йеменских хуситов. Израильский премьер возложил на Иран ответственность за подобные действия со стороны хуситов.

Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был атакован хуситами 4 мая. В результате взрыва баллистической ракеты пострадали несколько человек. После атаки израильский министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль ответит в семикратном размере. Хуситы в ответ объявили о введении полной воздушной блокады Израиля.

Атаки со стороны хуситов связаны с планами Израиля расширить боевые действия в секторе Газа. 12 апреля министр обороны Израиля Исраэль Кац призвал гражданское население эвакуироваться из зон предстоящих военных операций. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявлял, что планирует завершить боевые действия к октябрю.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая