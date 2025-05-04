Израиль пригрозил «семикратным ударом» в ответ на обстрел аэропорта Бен-Гурион

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ответ на ракетную атаку по аэропорту имени Бен-Гурион будет семикратным. Об этом сообщили пресс-служба израильского Министерства обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Министр обороны Израиля Исраэль Кац

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

В воскресенье в районе главного аэропорта страны, расположенного близ Тель-Авива, упали обломки ракеты, выпущенной из Йемена. По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), работа воздушной гавани была приостановлена на полчаса. Пострадавших не зафиксировано. Ведомство продолжает расследование инцидента.

Исраэль Кац подчеркнул: «Кто причиняет нам вред — заплатит за это семикратно» — и предупредил о намерении нанести непропорциональный ответ. Последний удар по целям хуситов в Йемене израильские военные наносили около трех месяцев назад.