При стрельбе в Махачкале пострадала 17-летняя девушка

Девушка 17 лет пострадала при нападении на патруль ДПС в Махачкале. Об этом сообщил «РИА Новости» глава пресс-службы дагестанского минздрава.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что всего в результате происшествия пострадали шесть человек, включая ребенка. Четырех увезли в больницы. ТАСС пишет о четырех пострадавших, они все находятся в тяжелом состоянии. По данным «РИА Новости», пострадавших семь, включая двоих гражданских.

Перестрелка в Махачкале произошла сегодня ранее. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл огонь по правоохранителям. Злоумышленники скрылись на служебной машине, в городе ввели план «Перехват».

Никита Черненко