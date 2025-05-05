Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ в I квартале упала в 1,8 раза

По итогам первого квартала 2025 года чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ составила 37,3 млрд руб. Этот показатель в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Информация об этом появилась в финансовой отчетности компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В первом квартале 2024 года чистая прибыль организации составляла почти 68,4 млрд руб.

Выручка компании за первые три месяца 2025 года снизилась на 5,4% с 382,1 млрд до 361,4 млрд. Прибыль «Татнефти» до налогообложения также упала с 87 млрд до 45,4 млрд.

По итогам 2024 года прибыль компании по МСФО увеличилась на 6,3%, до 306,14 млрд руб., при росте выручки на 27,8%. На запрос о причине падения чистой прибыли в пресс-службе компании не ответили.

Ранее стало известно, что «Татнефть» планирует запустить новый четырехзвездочный отель под Альметьевском.

Диана Соловьёва