С организаторов незаконной свалки в Нижегородской области взыщут 332 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области поддержал позицию межрегионального управления Росприроднадзора в деле о возмещении вреда, причиненного почвам на несанкционированной свалке в Уренском районе. С нарушителей взыщут более 332 млн руб.

К возмещению ущерба солидарно привлекли ООО «ЭкоСтандарт», ООО «Мехуборка Регионы» и ООО «Экопром». Средства должны поступить в бюджет Уренского округа — по месту причинения вреда. Решение суда в настоящий момент не вступило в законную силу.

Речь идет о последствиях деятельности мусороперегрузочной станции (МСП) бывшего регионального оператора ООО «ЭкоСтандарт», располагавшейся недалеко от деревни Шишкино. Отходы, поступавшие на станцию, должны были направляться для обработки и захоронения на Городецкий межмуниципальный полигон. Однако они не вывозились, и станция вышла за отведенные ей границы, превратив прилегающую территорию в масштабную несанкционированную свалку.

Общая площадь перекрытия почвенного покрова составила более 14 тыс. кв. м. Объем отходов превысил 39 тыс. кубометров.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», осенью 2023 года региональные власти лишили ООО «ЭкоСтандарт» статуса регионального оператора по многочисленным жалобам жителей. Новым региональным оператором на севере области стал АО «Ситиматик-Нижний Новгород».

В 2023 году бывшего директора ООО «Экостандарт» Антона Трусова судили по статье ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В рамках уголовного дела проверялась организация мусороперегрузочной станции в деревне Шишкино, которую позже закрыли как незаконную свалку. В Росприроднадзоре оценивали нанесенный почвам ущерб в 332 млн руб. В ходе расследования ущерб окружающей среде не подтвердился. В итоге уголовное дело против Антона Трусова было переквалифицировано на более мягкую статью и прекращено.

Позже бывший генеральный директор ООО «Экостандарт» был арестован в Нижнем Новгороде по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Анастасия Титова