«Ситиматик» стал постоянным регоператором на севере Нижегородской области

АО «Ситиматик – Нижний Новгород» получило статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в девяти северных муниципальных округах Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С октября 2023 года «Ситиматик – Нижний Новгород» работал в качестве временного регоператора в девятой зоне обслуживания. Прежнего регоператора ООО «Экостандарт» лишили статуса из-за неудовлетворительной работы.

«Ситиматик – Нижний Новгород» также обслуживает вторую и четвертую зоны деятельности и владеет полигонами ТКО в Балахнинском и Городецком округах. В августе из-за утечки фильтрата с Городецкого полигона компании Следственный комитет возбудил уголовное дело об уничтожении или повреждении лесных насаждений по ч. 4 ст. 261 УК РФ.

Владимир Зубарев