Владимирский губернатор сообщил о двух уничтоженных домах при взрывах в Барсово

В результате взрывов на арсенале у населенного пункта Барсово в Киржачском районе Владимирской области были полностью уничтожены два дома. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев на пресс-конференции, которая ранее была перенесена из-за ЧП в Барсово.

«Случаев полной утраты имущества только два. Все получат помощь, выбитые окна в домах будут вставлены»,— цитирует главу региона местное издание «Зебра ТВ» в текстовой трансляции с пресс-конференции.

Детонация боеприпасов на арсенале рядом с Барсово началась 22 апреля. Сегодня, 5 мая, по словам Александра Авдеева, в Барсово вернулись последние 12 человек, остававшиеся в ПВР.

«Более 1 тыс. человек заявились на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. Тем, кто частично утратил имущество, будут выплачены компенсации»,— рассказал господин Авдеев. Ситуация в Киржачском районе урегулирована: работают школы и детские сады. С 30 апреля действует запрет на посещение лесов в радиусе 10 км от воинской части.

Подробности — в материале «Ъ» «”Я подумал, что солнце взорвалось”».