Кремль следит за обострением между Индией и Пакистаном и надеется на деэскалацию

В Кремле надеются, что Индия и Пакистан смогут договориться о мерах, которые позволят снизить градус напряженности на границе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время пресс-колла сегодня, 5 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Anushree Fadnavis / Reuters Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

«Безусловно, мы следим с большой тревогой за напряженной атмосферой, которая сложилась на границе (Индии и Пакистана.— "Ъ")»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Мы надеемся на то, что стороны смогут предпринять меры, договориться о мерах, чтобы понизить градус напряжения на границе»,— добавил он.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия дорожит отношениями и с Индией, и с Пакистаном. Он отметил, что Нью-Дели — стратегический партнер России, а Исламабад — партнер Москвы во многих делах. При этом он не конкретизировал, запланированы ли в ближайшее время у Владимира Путина контакты с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Обострение отношений между Пакистаном и Индией произошло после теракта в регионе Кашмир, который обе страны считают своей территорией. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов. Пакистан обвинения отвергает. На границе стран несколько раз происходили перестрелки. Сегодня, 5 мая, телеканал Satya Hindi сообщил, что индийские военные привели авиацию в состояние повышенной готовности на границе с Пакистаном.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Государство чистых" отмывают от крови».

Анастасия Домбицкая