Приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о фейках признали законным

Мосгорсуд оставил без изменений приговор педиатру Надежде Буяновой, осужденной по делу о распространении фейков о ВС РФ (п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщило «РИА Новости». Врачу назначили пять с половиной лет колонии общего режима в ноябре прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дело против госпожи Буяновой поручил завести председатель СКР Александр Бастрыкин в феврале 2024 года. Причиной стала публикация с жалобой вдовы военного на педиатра. По ее словам, врач во время приема сказала семилетнему ребенку, что его отец был «законной целью для Украины» и «Россия виновата сама».

Расследование дела завершили в апреле 2024 года. Тогда же суд отправил фигурантку под арест из-за данных о попытке женщины скрыться от следствия. Защита утверждала, что подзащитная собиралась встретиться с родственниками в соседней с Москвой области и ей не запрещали встречи и поездки.

Сама госпожа Буянова не признала вину и утверждала, что ее оговорили. Ряд активистов и врачей записали обращение к президенту Владимиру Путину, где назвали приговор «вопиющим беззаконием и проявлением жестокости», а вину педиатра — недоказанной. В Кремле сообщали, что не видели такого обращения.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Педиатр получила военно-судебный диагноз».

Никита Черненко