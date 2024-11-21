Кремль пока не видел обращения врачей в поддержку осужденного педиатра Буяновой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видел обращения врачей с просьбой освободить педиатра Надежду Буянову. Ее приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о фейках об армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Надежда Буянова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Надежда Буянова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Нет, к сожалению, мы не видели этого обращения. Но обязательно посмотрим. Сейчас я не могу ничего сказать, потому что мы его не видели»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Обвинение запрашивало для 68-летнего врача шесть лет колонии. Поводом для возбуждения дела стала жалоба вдовы российского военного Анастасии Акиньшиной. Она утверждала, что привела семилетнего сына на прием к Надежде Буяновой, а когда ребенок начал капризничать, объяснила это тоской по отцу, погибшему в ходе военной операции. Надежда Буянова, по словам вдовы, в ответ сказала, что мужчина был «законной целью для Украины». На очной ставке госпожа Акиньшина заявила, что ее сына в кабинете все же не было, но во время допроса изменила свои показания. Видео- и аудиозапись приема не велась, сама медик обвинения отрицает.

Несколько российских врачей выступили в поддержку осужденной и записали видеообращение к Владимиру Путину, его опубликовало «Эхо FM». Врачи назвали приговор Надежде Буяновой «вопиющим беззаконием» и призвали немедленно ее освободить.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Педиатр получила военно-судебный диагноз».