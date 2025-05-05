Роскомнадзор: сбоев в работе мобильных операторов сейчас нет

Роскомнадзор на данный момент не фиксирует нарушений в работе российских мобильных операторов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Сегодня, 5 мая, плохо работала связь у МТС, «Билайна», t2, «МегаФона» и у оператора Yota. Большинство пользователей жаловались на общий сбой в работе операторов, остальная часть заявок касалась сбоя в работе мобильных приложений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ранее в «Билайне» и «МегаФоне» сообщили «Ъ», что мобильная связь работает с перерывами по независящим от компаний причинам. В t2 от комментариев отказались. РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) объяснила сбои обеспечением безопасности праздничных мероприятий ко Дню Победы.