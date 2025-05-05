На конкурс эскизов памятника Борису Рыжему в Екатеринбурге прислали 17 работ

В Екатеринбурге завершился прием заявок на конкурс эскизов памятника уральскому поэту Борису Рыжему. Художники, дизайнеры и архитекторы прислали 17 работ, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Авторами эскизов выступили не только жители Екатеринбурга, но и Нижнего Новгорода, Уфы, Санкт-Петербурга и Москвы. Теперь специалисты оформят работы в виде каталога эскизных проектов и до конца недели передадут жюри конкурса, которые определят финалистов. «Жюри оценит глубину и ясность задумки, художественную ценность работы и соответствие потенциального монумента окружающей локации»,— сказано в сообщении.

Напомним, конкурс завершится 23 мая. Победитель получит диплом и 500 тыс. руб., которые выделят из внебюджетных средств, после этого по его проекту изготовят памятник, который разместят в сквере Бориса Рыжего. Сквер также будет благоустроен: концепцию разработало бюро «Плотинка», финансирование работ возьмут на себя компании Prinzip и «Сима-ленд».

Ирина Пичурина