Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс эскизов памятника поэту Борису Рыжему

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале конкурса эскизов памятника поэту Борису Рыжему, сообщили в городской администрации. Заявки от авторов в мэрии ожидают до 4 мая, сам конкурс завершится 23 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участвовать могут как индивидуальные художники и дизайнеры, так и творческие коллективы и компании. Конкурсанты также могут запросить у администрации материалы топографической съемки и концепцию благоустройства сквера Бориса Рыжего, где появится памятник.

Для участия необходимо отправить PDF-файлы: сканированную копию заявки, декларацию о создании консорциума или творческого коллектива (если таковые имеются), а также эскизный проект памятника. Работы будут оценивать жюри, в состав вошли представители муниципалитета, художники, дизайнеры, архитекторы и другие культурные деятели города. Победитель получит диплом и 500 тыс. руб., которые выделят из внебюджетных средств, после этого по его проекту изготовят памятник.

Напомним, совет по развитию общественного пространства Екатеринбурга 24 сентября одобрил концепцию обустройства сквера поэта Бориса Рыжего, которую разработало бюро «Плотинка». Финансирование работ возьмут на себя компании Prinzip и «Сима-ленд».

Каким планируют сделать сквер — в материале «Поэту отдадут должное на Вторчермете»

Ирина Пичурина