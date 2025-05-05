В Белгородской области за неделю пострадал 161 дом, восстановлены 156

За неделю с 28 апреля по 4 мая при обстрелах Белгородской области пострадал 161 жилой объект, 156 частных домов и квартир, поврежденных ранее, восстановлены. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов на совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю было повреждено четыре частных дома и десять квартир (всего — 14). Ремонт завершили в пяти объектах ИЖС и десяти квартирах (всего — 15). В работе остаются 80 объектов (60 частных домов и 20 квартир).

В Белгородском районе разрушения получили 11 ИЖС, восстановлены 19 частных домов и две квартиры (всего — 21). Ремонт предстоит выполнить в 304 объектах (253 частных дома и 51 квартира).

В Валуйском округе пострадали десять частных домов и три квартиры (всего — 13). Работы завершены в пяти ИЖС. Восстановлению подлежат 192 объекта (189 частных домов и три квартиры).

В Грайворонском округе повреждения установлены в шести частных домах и 15 квартирах (всего — 21). Восстановлены шесть ИЖС и одна квартира (всего — семь). Ремонт требуется выполнить в 188 жилых помещениях (95 частных домов и 93 квартиры).

В Шебекинском округе пострадали 44 частных дома и 58 квартир (всего — 102). Расписки получены от собственников 29 ИЖС и 79 квартир (всего — 108). В работе остается 3 571 объект (1 641 частный дом и 1 930 квартир).

С середины марта данные по повреждениям жилья в Краснояружском районе не публикуются из-за осложнения оперативной обстановки. Они будут обнародованы после улучшения ситуации. Тогда же планируется подвести итоги массовых атак на Ракитянский район.

Неделей ранее при обстрелах Белгородской области пострадали 190 частных домов и квартир, были восстановлены 128 поврежденных ранее.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова