За неделю в Белгородской области пострадали 190 домов, восстановлены 128

В Белгородской области за прошедшую неделю при обстрелах пострадали 190 частных домов и квартир в МКД. За этот же период были восстановлены 128 объектов, поврежденных ранее. Об этом сообщили власти приграничных муниципалитетов на оперативном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В Белгороде за неделю пострадали 15 жилых помещений (три объекта ИЖС и 12 квартир). Ремонт также завершен в 15 объектах (три частных дома и 12 квартир). В работе остаются 61 ИЖС и 20 квартир (всего — 81).

В Белгородском районе повреждения получили 42 жилых объекта (27 частных домов и 15 квартир). Восстановлены 30 жилпомещений (24 ИЖС и шесть квартир). Ремонт предстоит провести еще в 281 частном доме и 53 квартирах (всего — 334).

В Борисовском районе за неделю не удалось восстановить ни одного жилого помещения, разрушения установлены в девяти ИЖС. Работы продолжаются в 62 частых домовладениях и 15 квартирах (всего — 77).

В Валуйском округе повреждены 36 частных домов, отремонтированы три ИЖС и две квартиры. Восстановлению подлежат 188 частных домов.

В Грайворонском округе разрушения установили в 30 жилых объектах (два ИЖС и 28 квартир). Расписки получены от собственников семи жилпомещений (два частных дома и пять квартир). В работе остаются 98 ИЖС и 79 квартир (всего — 177).

В Шебекинском округе пострадали 58 жилых объектов (37 частных домов и 21 квартира). Отремонтировано 71 помещение (13 ИЖС и 58 квартир). Восстановить требуется еще 1 675 частных домов и 1 957 квартир (всего — 3 632).

Губернатор Вячеслав Гладков добавил, что на прошлой неделе этим муниципалитетам перечислили порядка 100 млн руб. на восстановление домов. Также он отметил необходимость ускорения работ в Борисовском районе и Шебекинском округе. «Деньги есть, нужно усилить работу по организации со строительными предприятиями»,— пояснил глава региона.

Неделей ранее в Белгородской области пострадали 197 частных домов и квартир, были восстановлены 135 поврежденных ранее.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова