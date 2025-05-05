Машину папы Франциска переоборудуют в передвижной медпункт для детей Газы

Папа римский Франциск просил после его смерти переоборудовать его автомобиль в передвижной медицинский пункт для лечения детей в секторе Газа. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

По данным издания, понтифик обратился с этой просьбой к благотворительной организации Caritas в Иерусалиме. Ей уже передали автомобиль, она занимается его оснащением вместе со своим шведским отделением. В транспортном средстве помимо водителя будут ездить врачи. В машине будет оборудование для диагностики и лечения, в том числе экспресс-тесты на инфекции, наборы для наложения швов, шприцы и иглы, кислородные баллончики, вакцины и холодильник для лекарств.

Газета уточняет, что израильская армия уже более двух месяцев не допускает гуманитарную помощь в Газу, и больше всего страдают дети, жизни которых подвергаются риску из-за голода, инфекций и других болезней. «Благодаря этому транспортному средству мы сможем добраться до детей, к которым сейчас нет доступа, в то время как система здравоохранения в Газе практически полностью разрушена»,— рассказал генсек Caritas Sweden Петер Брюн.

Израиль с 7 октября 2023 года воюет с палестинским движением «Хамас». Со 2 марта израильские власти приостановили поставки в анклав, объясняя это отказом «Хамаса» принять американский план продления перемирия и освобождения заложников. ООН в середине апреля сообщила, что сектор Газа столкнулся с серьезным гуманитарным кризисом.

Подробности — в материале «Ъ» «Войну в Газе ограничили дедлайном».