Дептранс: на месте взрыва газа в Москве сохраняются дорожные перекрытия

На улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы продолжают действовать перекрытия для автотранспорта после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

«На месте происшествия работает экипаж дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сотрудники регулируют движение и помогают автомобилистам объехать закрытый участок. Ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах»,— говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram-канале.

Вчера, 4 мая в девятиэтажном доме №39 на улице Генерала Тюленева произошел взрыв бытового газа. В результате загорелись несколько квартир, площадь пожара составила около 100 кв. м. Между восьмым и девятым этажами частично обрушились перекрытия и кровля. Пожар ликвидировали около 23:00 мск.

По последним данным Главного управления МЧС по Москве, два человека погибли, шесть пострадали, среди них двое детей. Все жильцы многоквартирного дома эвакуированы. Для них организовали пункт временного размещения в ближайшей школе. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следственный комитет назначил экспертизы для выяснения причин взрыва и пожара.