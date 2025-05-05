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Коммерсантъ FM
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Дептранс: на месте взрыва газа в Москве сохраняются дорожные перекрытия

На улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы продолжают действовать перекрытия для автотранспорта после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта.

«На месте происшествия работает экипаж дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сотрудники регулируют движение и помогают автомобилистам объехать закрытый участок. Ситуационный центр ЦОДД следит за ситуацией на дорогах»,— говорится в сообщении Дептранса Москвы в Telegram-канале.

Что известно о взрыве в жилом доме на Генерала Тюленева в Москве. Главное

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Вчера, 4 мая в девятиэтажном доме №39 на улице Генерала Тюленева произошел взрыв бытового газа. В результате загорелись несколько квартир, площадь пожара составила около 100 кв. м. Между восьмым и девятым этажами частично обрушились перекрытия и кровля. Пожар ликвидировали около 23:00 мск.

По последним данным Главного управления МЧС по Москве, два человека погибли, шесть пострадали, среди них двое детей. Все жильцы многоквартирного дома эвакуированы. Для них организовали пункт временного размещения в ближайшей школе. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следственный комитет назначил экспертизы для выяснения причин взрыва и пожара.

Фотогалерея

Тушение пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В доме полностью перекрыт газ

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

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