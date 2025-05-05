Вице-спикер парламента Словакии: втягивание Европы в конфликт с РФ грозит третьей мировой

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что страны Европы «активизировались» после слов президента США Дональда Трампа о том, что не стоит поддерживать конфликт на Украине «ни экономически, ни политически». Господин Гашпар считает, что Великобритания, Франция и Германия уже задумались, «что будет дальше».

«Я воспринимаю это как попытки втянуть в войну против России и европейские страны, но хочется верить, что этого не будет — это бы вызвало третью мировую войну»,— сказал словацкий политик в интервью ТАСС. На вопрос о том, может ли Европа пойти на серьезную эскалацию ситуации, вице-спикер ответил: «Надеюсь, что нет».

На прошлой неделе Госдеп объявил, что США больше не будут посредником в переговорах между Москвой и Киевом и ждут от обеих сторон начала прямого диалога по урегулированию. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс уточнил, что во вторые 100 дней президентства господина Трампа власти США рассчитывают на прямые переговоры между сторонами конфликта.

О попытках мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».