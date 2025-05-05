Суд принял сторону сыновей Жириновского в споре о содержании двух теток

Родственницы политика Владимира Жириновского Елена Листопадова и Наталья Соколова пытались через суд добиться признания недействительным договора пожизненного содержания с иждивением. Ответчиками выступали сыновья политика Давид Гарсиа (Игорь Лебедев) и Олег Эйдельштейн, суд встал на их сторону. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Агентство «Москва» писало, что госпожи Листопадова и Соколова — племянницы господина Жириновского. Судебное разбирательство длилось с декабря 2022 года. Истицы также просили истребовать имущество из «чужого незаконного владения» и вернуть его в наследственную массу. В обоих требованиях суд им отказал.

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни в 2022 году в Москве в возрасте 75 лет. В июне 2024-го столичный суд признал Олега Эйдельштейна сыном покойного политика.