Известный пермский бегун успешно дебютировал в марафоне и установил рекорд края

В воскресенье в Казани состоялся Чемпионат России по марафонскому бегу. Пермяк Владимир Никитин мастер спорта международного класса, 29-кратный чемпион России впервые в своей карьере попробовал свои силы на дистанции 42 км 195 метров. Дебют оказался успешным. Пермский спортсмен пришел к финишу вторым с результатом 2 часа 09 минут 55 секунд. Таким образом Никитин завоевал серебряную медаль чемпионата России.

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Кроме того был установлен новый рекорд Пермского края в марафоне. Предыдущий рекорд: 2 часа 11 минут 35 сек был установлен почти тридцать лет назад, в 1994 году Музаметхаматом Назиповым на Пекинском марафоне.