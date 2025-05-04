Президент России Владимир Путин обратился к гражданам Германии на немецком языке, предостерегая их от поддержки нацистских идеологий. В интервью журналисту Павлу Зарубину он раскритиковал попытки западных политиков одновременно унизить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и восхищаться известными нацистами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин отметил, что Шрёдера специально отсаживали подальше на официальных мероприятиях, чтобы он не попадал в кадр с действующим канцлером Олафом Шольцем. В качестве примера он привел инцидент в канадском парламенте, где депутаты стоя аплодировали 98-летнему ветерану украинской дивизии СС «Галичина» Ярославу Гуньке (Гунько). Этот ветеран обвиняется в убийстве более 500 мирных советских граждан в Львовской области. По этому делу в России возбуждено уголовное дело о геноциде, а Интерпол объявил его в международный розыск.

Обращаясь к немцам, Путин произнес по-немецки: «Чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роту, который любит нацистов»,— подчеркнув контраст между отношением к Шрёдеру и почестями, которыми удостаиваются фигуры нацистского прошлого. Президент выразил уверенность, что порядочные граждане Германии услышат это предупреждение и поймут опасность восхищения радикалами.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что после распада СССР Запад хотел ослабить Россию, разделив страну на несколько частей, и что на нем лежала ответственность не допустить этого. Он заявил, что продолжит работать во имя сохранения целостности и безопасности страны.