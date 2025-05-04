FT: у Киева может появиться формальный повод для возобновления военных действий

Отказ США и их союзников признать Крым частью России может в будущем дать Украине формальный повод для возобновления военных действий, пишет британская газета Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекруты 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters Рекруты 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в Харьковской области

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

«Соглашение, в котором Запад избегает официального признания потери украинских территорий, оставит Киеву возможность воевать — или пытаться вернуть земли другими методами — позже»,— пишет FT.

По мнению FT, идеальный для Запада сценарий предполагает размещение международных сил вдоль линии разграничения и ускоренное вступление Украины в ЕС. Альтернативой может стать «корейский вариант» — заморозка конфликта с признанием российского статуса Крыма и, возможно, других территорий.

Сегодня американская телекомпания NBC уже писала, что вопрос статуса Крыма занимает центральное место в обсуждениях по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. По данным издания, решение проверит принципиальность и стойкость не только Украины, но и всего мира.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ему твердят, и он твердеет».

Екатерина Отрашкевич