NBC: вопрос Крыма играет ключевую роль в переговорах по Украине

Разногласия по вопросу статуса Крыма являются препятствием для расширения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом пишет американская телекомпания NBC News.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Севастополь

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Севастополь

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Крым — это суть. Расположенный на географическом перекрестке между Европой, Азией и Ближним Востоком, полуостров имеет огромное торговое и военное значение — и пропитан духовными традициями»,— пишет издание.

Издание уточняет, что Украина опасается ужесточения конфликта в случае признания Крыма российским. Решение по этому вопросу станет проверкой на принципиальность, «стойкость и достоинство» не только для Украины, но и для всего мира, пишет NBC.

Признание Крыма российским входит в план США по российско-украинскому урегулированию. Также предполагается закрепление за РФ территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Украина согласилась на территориальные уступки, однако президент Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что страна никогда не согласится признать Крым российским.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ему твердят, и он твердеет».

Екатерина Отрашкевич