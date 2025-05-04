«Амкар» второй матч подряд сыграл вничью

В пятом туре чемпионата ФК «Амкар-Пермь» сыграл на выезде в Томске против местного клуба КДВ. Встреча завершилась безголевой ничьей. Напомним, что в предыдущем туре подопечные Андрея Блажко с таким же результатом, но на домашней арене сыграли с ФК «Оренбург-2».

В целом беспроигрышная серия пермской футбольной команды продлилась в чемпионате для команд Второго дивизиона группы «Б» до 10 матчей.

Следующая игра для «Амкара» пройдет на родном стадионе 11 мая с ФК «Волна».