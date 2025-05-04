«Зенит» задержался в погоне
Благодаря победе над «Нижним Новгородом» петербургский клуб остался единственным конкурентом «Краснодара» в борьбе за золото
Минувшие выходные свели «золотую гонку» в чемпионате России к борьбе двух клубов. Из нее окончательно выбыл сыгравший вничью — 0:0 — с «Факелом» «Спартак» и фактически выбыл разошедшийся миром — 1:1 — с «Ахматом» ЦСКА. Единственным конкурентом «Краснодара», одолевшего «Рубин», остался «Зенит». Он в 27-м туре тоже был близок к краху в матче с соперником из подвала таблицы, но, уступая дома после первого тайма — 0:1 — «Нижнему Новгороду», смог вырвать во второй половине победу — 2:1 — благодаря дублю Александра Соболева.
В петербургском матче «Зенит» четверть часа методично взламывал многим, наверное, казавшиеся не самыми убедительными тылы соперника, борющегося за выживание в элите. Может быть, чересчур методично, без особой выдумки, но в этом невозможно было разглядеть ничего страшного: рано или поздно взломают все равно. А когда четверть часа прошла, грянул гром. Это была первая полноценная нижегородская атака, и она ошарашила зенитовский стадион. Вячеслав Грулёв сумел пробить после флангового прострела Илью Агапова, вратарь хозяев Евгений Латышонок не сплоховал, но мяч-то, взмыв в воздух, достался не кому-то из его партнеров, а Никите Каккоеву. Сильно отправить его головой в сторону ворот у Каккоева не вышло, зато вышло сделать что-то вроде передачи никуда не девшемуся Грулёву. А Латышонок уже был не у дел.
«Зенит», умеющий отыгрываться, в этом матче отыгрываться не хотел.
Александр Соболев закрепил за собой репутацию, возможно, талантливого, с массой полезных навыков, но жутко незадачливого форварда, и когда, уже отжав корпусом защитника, катнул мяч мимо ворот, и когда, взлетев в воздух, проиграл поединок нижегородскому голкиперу Никите Медведеву, хотя снова был рядышком с воротами. А под занавес первого тайма Соболев, не дотянувшись до передачи, обеспечил, так получилось, возможность Педру с комфортом расстрелять гостеприимно открытый ближний угол. Однако и бразилец сфальшивил, попав в стойку.
Игра настаивала на заменах в «Зените». Замены были, но Соболев на поле задержался и уже во втором тайме все-таки исправился, замыкая навес вскоре травмировавшегося Вендела. Петербуржцы, счет сравняв, наседали — жестко, без устали. И Соболев, оправдывая доверие, вновь взял верх в воздухе над нижегородцами и вновь послал мяч в сетку.
Дистанция в четыре очка между «Краснодаром» и преследующим его «Зенитом» сохранилась.
Это означает, что если петербуржцы в 28-м туре оступятся в выездной встрече с махачкалинским «Динамо», они могут досрочно расстаться с чемпионским званием.
«Спартак» вылетел из «золотой гонки», лишившись даже теоретических шансов обойти «Краснодар», в матче, который вроде бы не сулил ему ничего плохого. «Факел», находящийся на низшей строчке в таблице, уже фактически попрощавшийся с надеждами уцелеть в элите, в последний раз добившийся победы аж в октябре, а в трех предыдущих встречах уступивший соперникам куда менее страшным, чем спартаковцы, выглядел легкой добычей. Но случился конфуз.
Признаки чего-то нехорошего для «Спартака» в этой игре появились сразу. Слишком часто атаки напрасно представлявшегося совершенно беззубым «Факела» доходили до той стадии, когда чужой обороне необходимо включать режим аврала. А в середине первого тайма эта оборона, выстроившись в линию, как-то совершенно равнодушно отнеслась к пасу на расположившегося перед ней Алексея Каштанова. Каштанов ловко крутанулся возле центрального элемента спартаковской цепочки Руслана Литвинова, и тот свалил его руками на газон.
Арбитр Ранэль Зияков показал Литвинову желтую карточку, но, похоже, сам быстро догадался, что ею не стоит ограничиваться.
VAR помог ему убедиться в том, что вообще-то, хоть фол состоялся поодаль от ворот, позади спартаковского нарушителя был настежь распахнутый путь к ним. А срыв выхода один на один — это красная карточка.
Так «Спартак» остался в меньшинстве, но после ЧП заиграл, как ни странно, даже чуточку получше, чем до него — добавив в строгости. А Ливай Гарсия дважды мог вывести гостей вперед. На излете первого тайма он после дальнего заброса Манфреда Угальде мягко обработал мяч и расстрелял ближний угол с дюжины метров — «Факел» выручил голкипер Виталий Гудиев. А уже во втором тайме Гарсия подсек головой мяч так, что Гудиеву до него никак было не добраться. Теперь «Факелу» помогла стойка.
Впрочем, у воронежцев в концовке был момент ничуть не хуже этих двух. Довольно плотный наскок вырулил к удару Владимира Ильина уже по пустым, по сути, воротам. «Спартак» от беды уберегло чутье Даниила Хлусевича, который почувствовал, что должен страховать на ленточке голкипера Илью Помазуна, замещавшего травмированного Александра Максименко.
У ЦСКА после его матча шансы на чемпионство формально остались. Но такие, что иногда называют чисто математическими. Эфемерные шансы.
Чтобы настичь «Краснодар», нужно справиться с ним в очной встрече в ближайшем туре, затем выиграть еще две оставшихся и ждать, что краснодарцы вдруг обе свои проиграют. То есть армейцы, обошедшие «Спартак» на балл, тоже, откровенно говоря, вне «золотой гонки».
А за борт их выбросил «Ахмат» — команда статусом немногим выше, чем «Факел», из «зоны стыковых матчей», сосед «Нижнего Новгорода». И начиналось все для ЦСКА, в отличие от «Спартака», превосходно. Одна из первых серьезных армейских атак привела к удару Аббосбека Файзуллаева, который угодил в грозненского футболиста Турпал-Али Ибишева. Отскок оказался удачным для Секу Койта, который счет открыл.
Но вот продолжение игры с ее стартом контрастировало. «Ахмат» ожил, задвигался, нагрузил армейскую защиту и Игоря Акинфеева и в конце концов их продавил. На сей раз Ибишев уже не принимал мяч на себя, а бил по воротам. Акинфеев устоял, но тут же накатила вторая грозненская волна, и Максим Самородов, очутившись на гребне ее, головой равновесие восстановил.
А дальше целый час вплоть до финального свистка шел обмен уколами. Поделили их оппоненты примерно поровну, но ни один к успеху не привел, хотя, скажем, армеец Кристиян Бистрович в компенсированное время был от него неподалеку. Ударил Бистрович недурно, но и реакция голкипера Георгия Шелии была на уровне.
Двадцать шестой тур
«Акрон»—«Динамо» (Мх) 1:0
Дзюба, 74
«Локомотив»—«Оренбург» 1:1
Пиняев, 57 — Татаев, 66. Удаление: Тимофеев («Локомотив»), 64 (2 ж. к.)
«Краснодар»—«Рубин» 2:1
Сперцян, 5 (пен.); Тормена, 40 — Рожков, 83
«Факел»—«Спартак» 0:0
Удаление: Литвинов («Спартак»), 25 (ф. п. н.)
«Ахмат»—ЦСКА 1:1
Самородов, 33 — Койта, 9
«Зенит»—«Пари Нижний Новгород» 2:1
Соболев, 54, 83 — Грулёв, 14
«Химки»—«Ростов» 1:1
Вера, 70 — Осипенко, 89
Турнирная таблица
И В Н П М O
1. «Краснодар» 27 18 7 2 54:21 61
2. «Зенит» 27 17 6 4 53:18 57
3. ЦСКА 27 15 7 5 42:19 52
4. «Спартак» 27 15 6 6 49:23 51
5. «Динамо» (М) 26 13 8 5 54:30 47
6. «Локомотив» 27 13 7 7 44:38 46
7. «Рубин» 27 11 6 10 35:40 39
8. «Ростов» 27 10 8 9 40:40 38
9. «Акрон» 27 9 5 13 34:47 32
10. «Крылья Советов» 26 8 6 12 32:40 30
11. «Динамо» (Мх) 27 6 9 12 25:32 27
12. «Химки» 27 5 10 12 31:48 25
13. «Ахмат» 27 4 12 11 24:41 24
14. «Нижний Новгород» 27 6 5 16 21:49 23
15. «Оренбург» 27 4 6 17 24:49 18
16. «Факел» 27 2 10 15 12:39 16
Матч «Крылья Советов»—«Динамо» пройдет сегодня.