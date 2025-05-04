«Зенит» задержался в погоне

Минувшие выходные свели «золотую гонку» в чемпионате России к борьбе двух клубов. Из нее окончательно выбыл сыгравший вничью — 0:0 — с «Факелом» «Спартак» и фактически выбыл разошедшийся миром — 1:1 — с «Ахматом» ЦСКА. Единственным конкурентом «Краснодара», одолевшего «Рубин», остался «Зенит». Он в 27-м туре тоже был близок к краху в матче с соперником из подвала таблицы, но, уступая дома после первого тайма — 0:1 — «Нижнему Новгороду», смог вырвать во второй половине победу — 2:1 — благодаря дублю Александра Соболева.

В петербургском матче «Зенит» четверть часа методично взламывал многим, наверное, казавшиеся не самыми убедительными тылы соперника, борющегося за выживание в элите. Может быть, чересчур методично, без особой выдумки, но в этом невозможно было разглядеть ничего страшного: рано или поздно взломают все равно. А когда четверть часа прошла, грянул гром. Это была первая полноценная нижегородская атака, и она ошарашила зенитовский стадион. Вячеслав Грулёв сумел пробить после флангового прострела Илью Агапова, вратарь хозяев Евгений Латышонок не сплоховал, но мяч-то, взмыв в воздух, достался не кому-то из его партнеров, а Никите Каккоеву. Сильно отправить его головой в сторону ворот у Каккоева не вышло, зато вышло сделать что-то вроде передачи никуда не девшемуся Грулёву. А Латышонок уже был не у дел.

«Зенит», умеющий отыгрываться, в этом матче отыгрываться не хотел.

Александр Соболев закрепил за собой репутацию, возможно, талантливого, с массой полезных навыков, но жутко незадачливого форварда, и когда, уже отжав корпусом защитника, катнул мяч мимо ворот, и когда, взлетев в воздух, проиграл поединок нижегородскому голкиперу Никите Медведеву, хотя снова был рядышком с воротами. А под занавес первого тайма Соболев, не дотянувшись до передачи, обеспечил, так получилось, возможность Педру с комфортом расстрелять гостеприимно открытый ближний угол. Однако и бразилец сфальшивил, попав в стойку.

Игра настаивала на заменах в «Зените». Замены были, но Соболев на поле задержался и уже во втором тайме все-таки исправился, замыкая навес вскоре травмировавшегося Вендела. Петербуржцы, счет сравняв, наседали — жестко, без устали. И Соболев, оправдывая доверие, вновь взял верх в воздухе над нижегородцами и вновь послал мяч в сетку.

Дистанция в четыре очка между «Краснодаром» и преследующим его «Зенитом» сохранилась.

Это означает, что если петербуржцы в 28-м туре оступятся в выездной встрече с махачкалинским «Динамо», они могут досрочно расстаться с чемпионским званием.

«Спартак» вылетел из «золотой гонки», лишившись даже теоретических шансов обойти «Краснодар», в матче, который вроде бы не сулил ему ничего плохого. «Факел», находящийся на низшей строчке в таблице, уже фактически попрощавшийся с надеждами уцелеть в элите, в последний раз добившийся победы аж в октябре, а в трех предыдущих встречах уступивший соперникам куда менее страшным, чем спартаковцы, выглядел легкой добычей. Но случился конфуз.

Признаки чего-то нехорошего для «Спартака» в этой игре появились сразу. Слишком часто атаки напрасно представлявшегося совершенно беззубым «Факела» доходили до той стадии, когда чужой обороне необходимо включать режим аврала. А в середине первого тайма эта оборона, выстроившись в линию, как-то совершенно равнодушно отнеслась к пасу на расположившегося перед ней Алексея Каштанова. Каштанов ловко крутанулся возле центрального элемента спартаковской цепочки Руслана Литвинова, и тот свалил его руками на газон.

Арбитр Ранэль Зияков показал Литвинову желтую карточку, но, похоже, сам быстро догадался, что ею не стоит ограничиваться.

VAR помог ему убедиться в том, что вообще-то, хоть фол состоялся поодаль от ворот, позади спартаковского нарушителя был настежь распахнутый путь к ним. А срыв выхода один на один — это красная карточка.

Так «Спартак» остался в меньшинстве, но после ЧП заиграл, как ни странно, даже чуточку получше, чем до него — добавив в строгости. А Ливай Гарсия дважды мог вывести гостей вперед. На излете первого тайма он после дальнего заброса Манфреда Угальде мягко обработал мяч и расстрелял ближний угол с дюжины метров — «Факел» выручил голкипер Виталий Гудиев. А уже во втором тайме Гарсия подсек головой мяч так, что Гудиеву до него никак было не добраться. Теперь «Факелу» помогла стойка.

Впрочем, у воронежцев в концовке был момент ничуть не хуже этих двух. Довольно плотный наскок вырулил к удару Владимира Ильина уже по пустым, по сути, воротам. «Спартак» от беды уберегло чутье Даниила Хлусевича, который почувствовал, что должен страховать на ленточке голкипера Илью Помазуна, замещавшего травмированного Александра Максименко.

У ЦСКА после его матча шансы на чемпионство формально остались. Но такие, что иногда называют чисто математическими. Эфемерные шансы.

Чтобы настичь «Краснодар», нужно справиться с ним в очной встрече в ближайшем туре, затем выиграть еще две оставшихся и ждать, что краснодарцы вдруг обе свои проиграют. То есть армейцы, обошедшие «Спартак» на балл, тоже, откровенно говоря, вне «золотой гонки».

А за борт их выбросил «Ахмат» — команда статусом немногим выше, чем «Факел», из «зоны стыковых матчей», сосед «Нижнего Новгорода». И начиналось все для ЦСКА, в отличие от «Спартака», превосходно. Одна из первых серьезных армейских атак привела к удару Аббосбека Файзуллаева, который угодил в грозненского футболиста Турпал-Али Ибишева. Отскок оказался удачным для Секу Койта, который счет открыл.

Но вот продолжение игры с ее стартом контрастировало. «Ахмат» ожил, задвигался, нагрузил армейскую защиту и Игоря Акинфеева и в конце концов их продавил. На сей раз Ибишев уже не принимал мяч на себя, а бил по воротам. Акинфеев устоял, но тут же накатила вторая грозненская волна, и Максим Самородов, очутившись на гребне ее, головой равновесие восстановил.

А дальше целый час вплоть до финального свистка шел обмен уколами. Поделили их оппоненты примерно поровну, но ни один к успеху не привел, хотя, скажем, армеец Кристиян Бистрович в компенсированное время был от него неподалеку. Ударил Бистрович недурно, но и реакция голкипера Георгия Шелии была на уровне.

Алексей Доспехов