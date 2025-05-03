«Краснодар» держит золотую дистанцию

В 27-м туре чемпионата России по футболу занимающий первое место «Краснодар» на своем поле обыграл «Рубин» — 2:1. Благодаря этой победе он набрал 61 очко и теперь как минимум сохранит отрыв от своего главного конкурента в борьбе за золотые медали «Зенита», который в воскресенье встретится с «Пари Нижним Новгородом». Пока расстояние между лидером и его ближайшим преследователем составляет семь очков.

Преимущество «Краснодара» перед «Зенитом» в четыре очка за четыре тура до финиша оставляло лидеру чемпионата право на ошибку, но только не в домашнем матче с «Рубином». С учетом того что впереди у кубанцев еще такие соперники, как ЦСКА и московское «Динамо», да и выезд в Оренбург к одноименному клубу может представлять опасность, сейчас им нужно было обязательно побеждать. Хотя и противостояние с казанцами, безусловно, отнюдь не гарантировало три очка команде Мурада Мусаева, которая к тому же потеряла из-за дисквалификации двух защитников — Диего Косту и Сергея Петрова. Подопечные Рашида Рахимова, даже несмотря на отсутствие каких-то четких турнирных задач, сохраняют мотивацию и бьются в каждом матче.

Главное, чего, а точнее, кого стоило опасаться «Краснодару», это лучшего бомбардира «Рубина» Мирлинда Даку, вернувшегося в состав после уже третьей дисквалификации в нынешнем чемпионате, между которыми горячий албанец успел набить свои 11 голов. С другой стороны, привычное место в воротах занял основной голкипер черно-зеленых Станислав Агкацев. В конце предыдущей встречи с махачкалинским «Динамо» он повредил палец, отражая пенальти, но все-таки избежал серьезной травмы. В случае с Агкацевым смело можно сказать на хоккейный манер, что такой вратарь — это полкоманды.

Матч начался весьма обнадеживающе для «Краснодара». Бывший защитник клуба Алексей Грицаенко неудачно выставил руку при опеке Жуана Баши, и мяч от ангольца попал прямо в нее.

Таким образом, на третьей минуте хозяева получили право на пенальти. Его вызвался исполнять Эдуард Сперцян, допустивший промах с 11-метровой отметки в прошлом туре, и не дрогнул, уверенно пробив в нижний угол. Любопытно, что уже в дебюте еще и Даку едва не схлопотал третью красную карточку в чемпионате, когда пошел с высоко поднятой ногой на Джованни Гонсалеса. Так как нападающий в итоге лишь вскользь задел уругвайца, то ограничился «горчичником». А затем гостей спасла штанга, когда мощный Джон Кордоба продавил тоже далеко не субтильного Игора Вуячича и убежал один на один с голкипером Евгением Ставером.

Правда, вскоре пришлось сильно понервничать и кубанцам, когда Витор Тормена с нарушением остановил прорыв того же Даку. Арбитр Кирилл Левников показал бразильцу желтую карточку, однако его помощники на VAR, судя по всему, увидели в том эпизоде фол последней надежды, который наказывается удалением. Пожалуй, прямая красная Тормене выглядела бы слишком скандальным решением, и Левников после видеопросмотра не изменил своего мнения. Центральный защитник «Краснодара» продолжил матч и незадолго до перерыва забил ударом головой после навеса Сперцяна со стандарта.

2:0 были уже весомой заявкой на победу. Хотя, если бы «Рубин» использовал идеальную возможность сократить разницу на самом старте второго тайма, все могло повиснуть в воздухе. Удивительно, как Даку шарахнул в штангу с убойной дистанции, когда Дардан Шабанхаджай просочился вглубь штрафной площади справа и отдал ему удобную передачу. В то же время этот момент встряхнул хозяев, которые опять сконцентрировались и в дальнейшем ничего подобного казанцам не позволяли. Третий гол Сперцяна и компанию не особо интересовал, куда важнее для них было не пропустить. Бразильский дуэт центрбеков Тормена—Кайо надолго выключил Даку, и разве что более мобильный Шабанхаджай иногда нагнетал какую-то остроту.

И все-таки на 83-й минуте гости взломали краснодарскую оборону, разыграв просто роскошную многоходовку.

Через средний и мелкий пас они доставили мяч направо Дмитрию Кабутову, а тот прострелил вдоль лицевой линии на Илью Рожкова, который поразил пустые ворота. В концовке, конечно, были нервы. Кевин Ленини только борцовским приемом сумел свалить Даку и сорвать тревожную контратаку. Кроме того, «Рубин» постоянно грузил в штрафную. На последних минутах Кайо совершил, возможно, ключевое спасение, заблокировав удар Даку, а Велдин Ходжа следом врезал над перекладиной. «Краснодар» удержал победный результат — 2:1. «Зенит» тоже вряд ли упустит свое в домашней встрече с «Нижним Новгородом», но и приблизиться к лидеру ему не удастся.

В еще одном субботнем матче 27-го тура «Локомотив» дома сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1. Интересно, что железнодорожники выпустили 11 российских футболистов в стартовом составе, а это в современных реалиях большая редкость. Впрочем, они опять столкнулись с проблемами игрового характера. Борющиеся за выживание в премьер-лиге гости чуть не повели после удара Брайана Мансильи, когда аргентинец угодил в штангу. Во втором тайме Сергей Пиняев все же вывел москвичей вперед, в одиночку наведя шорох в чужой штрафной, но Артем Тимофеев заработал две желтые карточки и досрочно покинул поле, а защитник южноуральцев Алексей Татаев практически же сразу реализовал численное большинство, головой замкнув подачу Ивана Башича. Теперь у «Локомотива» 46 очков, и он по-прежнему замыкает шестерку, а «Оренбург» с 18 баллами располагается на той же 15-й строчке турнирной таблицы.

Александр Ильин