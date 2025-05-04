На отдых детей из Норильска в лагерях Татарстана выделили 33,7 млн рублей

На организацию отдыха и оздоровления детей из Норильска в лагерях Татарстана в 2025 году выделили 33,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Смены пройдут с 11 июля по 22 августа и с 18 июля по 29 августа. В Татарстан приедут дети от 7 до 18 лет, зарегистрированные в Норильске и обучающиеся в муниципальных спортивных школах или клубах оздоровительной направленности.

Всего планируется выдать не более 240 путевок для детей. Сотрудников заказчика будет не более 24, а сопровождающих лиц — не более четырех.

Заказчиком выступает «Управление по спорту администрации города Норильска», а источником финансирования — бюджет города.

Влас Северин