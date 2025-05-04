ФК «Ижевск» одержал первую победу в Чемпионате МФС «Приволжье»

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» одержал первую победу в Чемпионате Межрегионального футбольного союза (МФС) «Приволжье», сообщает пресс-служба спортивной команды. Матч состоялся 3 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Ижевск» Фото: пресс-служба ФК «Ижевск»

В рамках чемпионата команда «Ижевск» на поле школы футбола встретилась с «СШОР-8» из Нижнего Новгорода и выиграла со счетом 2:0.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что бывший заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации, политтехнолог Максим Тенсин стал руководителем ФК «Ижевск». Также было принято решение отказаться от слова «Зенит» в названии ФК.