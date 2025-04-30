Экс-заведующий кафедрой филиала РУК Максим Тенсин возглавил местный ФК «Ижевск»

Бывший заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации, политтехнолог Максим Тенсин стал руководителем футбольного клуба (ФК) «Ижевск», пишет издание «Сусанин». Также было принято решение отказаться от слова «Зенит» в названии ФК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: nmm.press Фото: nmm.press

«Я в сфере футбола не работал, но, тем не менее, я на протяжении всей своей профессиональной деятельности занимался развитием и управлением различными проектами и делал это достаточно успешно. Поэтому для меня основная задача здесь, как руководителя, — создать условия для того, чтобы наши профессионалы, наши спортсмены добились тех результатов, на которые мы все рассчитываем»,— сказал господин Тенсин.

Новый руководитель добавил, что большая часть ФК и его тренерского состава — местные. Так, главным тренером «Ижевска» стал выпускник ижевской школы футбола Егор Козырев.

В июле 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что федерацию футбола Удмуртии возглавил председатель постоянной комиссии регионального Госсовета по экономической политике, руководитель фракции ЛДПР и координатор партии в республике Тимур Ягафаров.

В июне 2023-го было принято решение перейти в любительских футбол, поскольку, по словам министра по спорту Удмуртии Дениса Парахина, Российский футбольный союз внес изменения в правила Чемпионата, что повлекло необходимость дополнительного финансирования. «В этой связи и было принято решение о том, что мы уходим в любительскую лигу на короткий промежуток времени»,— сказал министр. Основным спонсором «Ижевска» сейчас выступает Ижевский опытно-механический завод (ИОМЗ).