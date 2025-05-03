Посол России заявил о попытках рассорить Москву и Ереван

Посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что западные страны пытаются рассорить Москву и Ереван. По его словам, официальные лица США и Евросоюза «сбросили маски» и стали открыто говорить о попытках снизить влияние России на Южный Кавказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ

«Что касается вызовов, то выделю тот факт, что наши страны отрыто и грубо пытаются "растащить", рассорить. Для решения этой неблаговидной задачи в ход идут различные политические манипуляции, информационные операции, попросту прямая ложь и клевета. Кто за этим стоит, хорошо известно, как и их одержимость "стратегическим поражением России"»,— сказал Сергей Копыркин в интервью армянскому изданию 168 News.

По словам дипломата, США и ЕС нацелены на разрушение союзнической связки Москвы и Еревана под предлогом помощи армянским партнерам в диверсификации отношений. «Мы обоснованно рассчитываем, что наши армянские союзники не позволят русофобским силам на Западе использовать свою прекрасную страну для открытия в регионе "второго фронта" противостояния с Россией»,— добавил он.

В январе 2025 года МИД Армении и Госдеп США подписали хартию о стратегическом партнерстве, а также объявили о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве в атомной сфере. В апреле президент Ваагн Хачатурян утвердил закон о намерении страны вступить в Евросоюз. Со стороны ЕС приглашения Еревану на вступление не было.

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