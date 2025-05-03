Рейс UJ 7371 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживается более чем на 16 часов. Об этом свидетельствуют данные казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейс из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживается на 16 часов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Рейс из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживается на 16 часов

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Изначально прибытие рейса в Казань было запланировано на 5:20 утра. Сейчас вылет судна запланирован на 15:30, а прибытие — на 21:40.

13 апреля рейс из Казани в Хургаду этой же авиакомпании задержали более чем на 9 часов. 19 апреля в казанском аэропорту зафиксировали значительные задержки сразу четырех рейсов компании.

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines, основанная в 2008 году, имеет флот из шести самолетов. Главный хаб компании находится в Международном аэропорту Каира. Недавно стало известно о том, что авиаперевозчик сокращает полетную программу из России почти на треть с 20 мая.

Влас Северин