Египетская авиакомпания Al Masria сокращает рейсы в Россию

Египетская авиакомпания Al Masria Universal Airlines почти на треть сократит полетную программу из России с 20 мая. Органичения коснуться рейсов на курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в компании. В пресс-службе Росавиации подтвердили, что перевозчик сократит число рейсов из-за их периодических задержек.

По данным «Известий», программу полетов египетского перевозчика пересмотрели для трех российских туроператоров: Coral Travel, Fun & Sun и Anex Tour. Для Anex Tour сокращено 50% рейсов, в Шарм-эш-Шейх компания будет летать пять раз в неделю. Для Fun & Sun сокращение составило 37%, до семи рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Для Coral Travel египетский авиаперевозчик сократит полеты на 21% —до 20 рейсов в Шарм-эш-Шейх и десяти — в Хургаду.

Как уточнил собеседник издания, отмененные рейсы перераспределят между перевозчиками: российскими авиакомпаниями Azur, «Уральские авиалинии» и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo, Red Sea Airlines. Причинами пересмотра расписания источник в AlMasria назвал проблемы с закупкой самолетов из-за санкций, а также строгие меры безопасности в РФ, которые приводили к задержкам с отправкой рейсов из Египта как минимум на восемь часов.

В начале апреля рейс Al Masria в Шарм-эш-Шейх задержали в Пулково на несколько часов из-за неисправности воздушного судна. В середине месяца рейс египетского перевозчика из Казани в Хургаду задержался более чем на девять часов.