Рейс из Казани в Хургаду задержали более чем на 9 часов

Вылет рейса UJ 744 из Казани в Хургаду задержан более чем на 9 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Самолет авиакомпании AlMasria Universal Airlines должен был вылететь из Казани 13 апреля в 5:00. Сейчас вылет судна запланирован на 14:20, а прибытие в Хургаду — на 20:20.

В пресс-службе казанского аэропорта «Ъ Волга-Урал» сообщили, что рейс задержан по причине позднего прибытия воздушного судна в аэропорт. Пассажиры были оповещены об изменении времени вылета авиакомпанией заблаговременно, а представители авиакомпании в соответствии с Федеральными авиационными правилами предоставили обратившимся пассажирам проживание в гостинице.

6 апреля в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет рейса UJ 728 этой же авиакомпании в Шарм-эш-Шейх из-за неисправности.

Авиакомпания AlMasria Universal Airlines была основана в 2008 году. Согласно сайту компании, ее флот состоит всего из 6 судов. Хабом перевозчика является Международный аэропорт Каира.

Влас Северин