В казанском аэропорту зафиксированы значительные задержки четырех рейсов, выполняемых египетской авиакомпанией AlMasria Universal Airlines. По данным онлайн-табло аэропорта задержки составляют до 12 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани задерживаются 4 рейса египетской авиакомпании

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани задерживаются 4 рейса египетской авиакомпании

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Рейс UJ 737 из Шарм-эль-Шейха задержан почти на 12,5 часов. Самолет должен был прибыть в Казань в 04:00, но его прибытие перенесли на 16:25. Еще один рейс из Египта, UJ 7371, также задержан: изначально он должен был приземлиться в 09:50, но теперь ожидается в 17:25.

Рейс UJ 738 из Казани в Шарм-эль-Шейх задержан на 12 часов. Вылет должен был состояться в 05:10, но состоится в 17:25. Рейс UJ 7381 из Казани в Египет, запланированный на 11:00, также задержан на 7,5 часов и вылетит только в 18:35.

Причины задержек пока неизвестны. В пресс-службе казанского аэропорта на вопросы «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

Влас Северин