Липецкий завод тепличных конструкций пытается отсудить 400 млн

В арбитражный суд Липецкой области поступило два иска от ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ЛЗТК) к местному ООО «Элекс плюс». Сумма требований в первом случае составила 292,4 млн руб. руб., втором — 98 млн руб. Соответствующая информация появилась в картотеке арбитражных дел 30 апреля. Суть спора не раскрывается, иски пока не приняты к производству.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» зарегистрировано в 2014 году и являлось дочерним предприятием нидерландской KGP Greenhouses, мирового производителя тепличных комплексов. Мощности завода, запустившегося на грязинской площадке ОЭЗ ППТ «Липецк», составляли 150 га металлоконструкций в год, объем инвестиций — 2,2 млрд руб. С 2019 года учредителем общества значится ООО «Созвездие» липецких бизнесменов Эдуарда Андрусенко (99,99%) и Ивана Севастьянова (0,01%). Гендиректор — Эдуард Андрусенко. Выручка в 2024 году составила 4,3 млрд руб. (+21% к 2023 году), чистая прибыль — 203 млн руб. (+17%). ООО «Элекс плюс» зарегистрировано в Липецке в июле 2011 года. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная. Уставный капитал — 24 тыс. руб. Компанией в равных долях владеют Сергей Орел и Оксана Борисова. Директор (с 25 апреля) — Сергей Орел. Еще одним директором является Дмитрий Борисов (с 20 июня). Выручка в 2023 году составила 2,4 млрд руб., а чистая прибыль — 10,9 млн руб. Годом ранее эти показатели составляли 2,5 млрд и 24,8 млн руб.

В марте суд арестовал 112,3 млн руб. «Элекс плюс» из-за долга перед Сбербанком. Банкротное дело против компании инициировано в феврале. В 2023 году между Сбербанком и «Элекс плюс» был заключен договор на кредитную линию с лимитом 109,1 млн руб., который был полностью использован, но обязательства по возврату не выполнены.

О том, чем закончился спор липецкой фабрики Roshen и Росимуещства, — в материале «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова