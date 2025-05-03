Александр Бастрыкин поручил обжаловать решение прокуратуры по делу о покушении на убийство в Самаре депутата Госдумы

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР по Самарской области Александру Воеводину обжаловать решение прокуратуры по делу о покушении на убийство депутата Госдумы Михаила Матвеева. сообщил в субботу Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ИЦ СКР отмечает, что СМИ сообщали «о длительном непривлечении к ответственности мигрантов», совершивших в Самаре нападение на депутата Госдумы и его водителя в Самаре. Нападение произошло в июле прошлого года. Трое обвиняемых (один из которых — несовершеннолетний) спровоцировали драку с местными жителями, после чего напали на заступившихся за пострадавших депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя, причинив им телесные повреждения. По словам депутата, один из нападавших мигрантов ударил его бутылкой по голове. С травмами головы Михаил Матвеев был госпитализирован. Нападавшие были задержаны.

Первоначально в региональном СУ СКР было возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), однако 19 июля 2024 года Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать обвинение на покушение на убийство.

В итоге трем фигурантам были предъявлены обвинения в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 2 ст. 112 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и в покушении на убийство (ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ, до семи лет лишения свободы) УК РФ. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Однако, как сообщал «Ъ-Волга», 30 апреля прокуратура Самарской области прокуратура вернула уголовное дело на доследование из-за некорректной обвинительной части, в которой содержались «неопределенные формулировки». Как пояснили в прокуратуре, в уголовном деле обвиняемым в одном случае инкриминируется покушение на убийство, в другом — хулиганство, то есть, одни и те же действия обвиняемых квалифицированы как разные преступления, а это может привести к тому, что суд вернет дело прокурору или даже освободит обвиняемых от ответственности за наиболее тяжкое преступление. При этом, уточнили в надзорном ведомстве, «прокуратура усматривает в действиях обвиняемых только умысел на покушение на убийство».

В ИЦ СКР отмечают, что следственные органы пытались обжаловать действия надзирающего прокурора, направив возражения прокурору Самарской области, но это результатов не принесло.

Глава СКР поручил СУ СКР принять меры к отмене решения облпрокуратуры «вплоть до обращения к Генеральному прокурору».

Андрей Васильев