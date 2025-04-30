Дело о нападении на депутата Матвеева вернули следствию из-за неточностей в обвинении

Уголовное дело о нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева возвращено на доследование из-за некорректной обвинительной части. В ней содержатся неопределенные формулировки. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В частности, в уголовном деле обвиняемым в нападении в одном случае инкриминируется покушение на убийство, в другом — хулиганство. Таким образом, одни и те же действия фигурантов квалифицированы как разные преступления, а это может привести к тому, что суд вернет дело прокурору или вовсе освободит обвиняемых от ответственности за наиболее тяжкое преступление.

При этом «прокуратура усматривает в действиях обвиняемых только умысел на покушение на убийство», уточнили в надзорном ведомстве. Теперь следствию предстоит устранить ошибки в формулировках, после этого материалы опять поступят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Нападение мигрантов на депутата Михаила Матвеева и его водителя произошло в июле прошлого года. Со слов политика, его атаковали мигранты после того, как парламентарий попытался помешать нападению иностранцев на местных жителей. Парламентария госпитализировали с травмами. Трое нападавших были задержаны и арестованы.

Георгий Портнов