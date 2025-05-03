Белгородское «Приосколье» снизило почти на треть чистую прибыль в 2024 году

Зарегистрированное в Белгородской области АО «Приосколье» (бывший актив птицеводческого холдинга «Приосколье», перешедший под контроль «Инвест-трейд» Сергея Феськова) отработало 2024 год с чистой прибылью в 11 млрд руб. Это на 28% меньше, чем в 2023-м (15 млрд руб.). Выручка компании выросла на 2%: с 57 до 59 млрд руб. Информация об этом появилась в базе данных Rusprofile.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Себестоимость продаж выросла с 39,45 до 45,5 млрд руб. (на 15%). Прибыль от продаж напротив уменьшилась на 57%: с 14,5 до 9,2 млрд руб.

Дебиторская задолженность «Приосколья» увечилась в 18,8 раз: с 1,8 до 34 млрд руб., кредиторская снизилась с 3 до 2,6 млрд руб. (на 14%).

По данным Национального союза птицеводов, по итогам 2024 года АО «Приосколье» заняло третье место среди производителей мяса бройлеров после ГАП «Ресурса» (1,07 млн т) и «Черкизова» (1,05 тыс. т). Показатель «Приосколья» — 453 тыс. т, что на 4 т больше, чем в 2023 году.

В феврале единственным владельцем трех структур белгородского аргрохолдинга «Приосколье» Геннадия Бобрицкого стало ООО «Инвест-трейд» Сергея Феськова. Месяцем ранее он возглавил их. В середине января сообщалось, что активы белгородской группы могут перейти от объявленного в розыск по обвинению в мошенничестве Геннадия Бобрицкого к «Агрокомплексу» экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Стоимость бизнеса оценивалась в 50 млрд руб.

По данным Rusprofile.ru, АО «Приосколье» было зарегистрировано в Новооскольском городском округе Белгородской области в 2003 году. Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Уставный капитал — 150 тыс. руб.

Анна Швечикова