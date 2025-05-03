«Россети»: энергоавария в Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в регионе продолжалась всю ночь. По словам гендиректора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Пятигоров заявил, что аварии на энергообъектах произошли в том числе из-за мокрого снега и мороза. Он уточнил, что до некоторых мест повреждений сложно проехать из-за отсутствия дорожного покрытия, и работы занимают большое количество времени. «Природное явление затронуло у нас северо-запад и запад области»,— рассказал он в эфире канала 360.ru.

«Авария масштабная. Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки»,— прокомментировал господин Воробьев в Telegram.

Вчера, 2 апреля, аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области перебои с электроснабжением. Без света остались 26 тыс. жителей региона. «Россети» планируют восстановить подачу электричества до конца дня.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ FM» «Майский снегопад устроил "праздник"».