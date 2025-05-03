«Россети»: энергоавария в Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в регионе продолжалась всю ночь. По словам гендиректора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Господин Пятигоров заявил, что аварии на энергообъектах произошли в том числе из-за мокрого снега и мороза. Он уточнил, что до некоторых мест повреждений сложно проехать из-за отсутствия дорожного покрытия, и работы занимают большое количество времени. «Природное явление затронуло у нас северо-запад и запад области»,— рассказал он в эфире канала 360.ru.
«Авария масштабная. Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки»,— прокомментировал господин Воробьев в Telegram.
Вчера, 2 апреля, аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области перебои с электроснабжением. Без света остались 26 тыс. жителей региона. «Россети» планируют восстановить подачу электричества до конца дня.
Подробнее о ЧП — в материале «Ъ FM» «Майский снегопад устроил "праздник"».