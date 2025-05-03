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Коммерсантъ FM
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«Россети»: энергоавария в Подмосковья стала одной из крупнейших за 15 лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа по восстановлению электроснабжения в регионе продолжалась всю ночь. По словам гендиректора ПАО «Россети Московский регион» Александра Пятигора, это одна из самых крупных аварий за последние 15 лет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Пятигоров заявил, что аварии на энергообъектах произошли в том числе из-за мокрого снега и мороза. Он уточнил, что до некоторых мест повреждений сложно проехать из-за отсутствия дорожного покрытия, и работы занимают большое количество времени. «Природное явление затронуло у нас северо-запад и запад области»,— рассказал он в эфире канала 360.ru.

«Авария масштабная. Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки»,— прокомментировал господин Воробьев в Telegram.

Вчера, 2 апреля, аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области перебои с электроснабжением. Без света остались 26 тыс. жителей региона. «Россети» планируют восстановить подачу электричества до конца дня.

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Заснеженные автомобили около жилого дома

Заснеженные автомобили около жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заснеженная детская площадка

Заснеженная детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Падающими деревьями в столице и области были повреждены десятки автомобилей

Падающими деревьями в столице и области были повреждены десятки автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций

В Подмосковье из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций

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Дворник убирает снег

Дворник убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье без электроэнергии остались около 26 тыс. человек

В Подмосковье без электроэнергии остались около 26 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Устранением последствий снегопада в Подмосковье занимаются более 200 аварийных бригад

Устранением последствий снегопада в Подмосковье занимаются более 200 аварийных бригад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Потепление в столице ожидается 3 мая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Голуби на заснеженной клумбе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заснеженные автомобили около жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заснеженная детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Падающими деревьями в столице и области были повреждены десятки автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дворник убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье без электроэнергии остались около 26 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Устранением последствий снегопада в Подмосковье занимаются более 200 аварийных бригад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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