«Россети» планируют восстановить электроснабжение в Подмосковье до конца дня

Нарушение электроснабжения в Подмосковье стало крупнейшим за последние несколько десятилетий, заявили в пресс-службе «Россетей». Компания планирует восстановить подачу электричества в области до конца дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Россети» рассказали, что приходится не просто устранять обрывы линий электропередачи и ставить опоры, а «строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях». Компания вынуждена по несколько раз восстанавливать одни и те же участки ЛЭП, потому что на линии электропередачи под тяжестью снега снова падают деревья.

«В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными... Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая»,— сказано в пресс-релизе.

Для устранения сбоев на энергообъектах задействовано 146 бригад областного филиала «Россетей». К работе привлечено 399 специалистов и 158 единиц спецтехники.

Вчера, 2 апреля, аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области серьезные перебои с электроснабжением. Из-за снегопада без электроэнергии остались 26 тыс. жителей региона.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Майский снегопад устроил "праздник"».