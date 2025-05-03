Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Россети» планируют восстановить электроснабжение в Подмосковье до конца дня

Нарушение электроснабжения в Подмосковье стало крупнейшим за последние несколько десятилетий, заявили в пресс-службе «Россетей». Компания планирует восстановить подачу электричества в области до конца дня.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Россети» рассказали, что приходится не просто устранять обрывы линий электропередачи и ставить опоры, а «строить новые ЛЭП протяженностью в несколько километров сразу на нескольких территориях». Компания вынуждена по несколько раз восстанавливать одни и те же участки ЛЭП, потому что на линии электропередачи под тяжестью снега снова падают деревья.

«В таких условиях быстрое устранение последствий циклона оказалось невозможным, и сроки, названные первоначально, оказались нереалистичными... Мы будем работать в круглосуточном режиме, чтобы восстановить электроснабжение в них до конца дня 3 мая»,— сказано в пресс-релизе.

Для устранения сбоев на энергообъектах задействовано 146 бригад областного филиала «Россетей». К работе привлечено 399 специалистов и 158 единиц спецтехники.

Вчера, 2 апреля, аномальный для мая циклон с мокрым снегом и сильным ветром вызвал в Московской области серьезные перебои с электроснабжением. Из-за снегопада без электроэнергии остались 26 тыс. жителей региона.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Майский снегопад устроил "праздник"».

Фотогалерея

Снегопад в Москве

Предыдущая фотография
Потепление в столице ожидается 3 мая

Потепление в столице ожидается 3 мая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Голуби на заснеженной клумбе

Голуби на заснеженной клумбе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заснеженные автомобили около жилого дома

Заснеженные автомобили около жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заснеженная детская площадка

Заснеженная детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Падающими деревьями в столице и области были повреждены десятки автомобилей

Падающими деревьями в столице и области были повреждены десятки автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций

В Подмосковье из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дворник убирает снег

Дворник убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье без электроэнергии остались около 26 тыс. человек

В Подмосковье без электроэнергии остались около 26 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Устранением последствий снегопада в Подмосковье занимаются более 200 аварийных бригад

Устранением последствий снегопада в Подмосковье занимаются более 200 аварийных бригад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 9

Потепление в столице ожидается 3 мая

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Голуби на заснеженной клумбе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заснеженные автомобили около жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Заснеженная детская площадка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Падающими деревьями в столице и области были повреждены десятки автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье из-за наледи на проводах и падения деревьев были обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дворник убирает снег

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Подмосковье без электроэнергии остались около 26 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Устранением последствий снегопада в Подмосковье занимаются более 200 аварийных бригад

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все